Магаль: «Спартак» - народная команда, против нее очень приятно получать награду»

Лучший футболист матча «Факел» - «Спартак» Руслан Магаль поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая награда лучшему игроку матча за вашу карьеру и сразу против «Спартака». Что вы сейчас чувствуете?

- Она, наверное, самая ценная, потому что «Спартак» - народная команда, против нее очень приятно получать награду. Просто эмоции зашкаливают.

- В чем сегодня «Факел» был сильнее «Спартака»?

- Во всем, наверное, «Спартаку» непривычное было поле, а мы хотели забрать три очка дома. Мы давили на протяжении всего матча, старались играть в свою игру. Результат налицо, я думаю, получилось отлично.

- «Факел», несмотря на тяжелый газон, старался контролировать мяч внизу. Не было мысли, что в какой-то момент можно было упростить игру и играть длинными передачами?

- Это установка тренера, поэтому мы должны были ее выполнять и играть низом. Стараться. Поле… конечно, не позволяло, но как можно старались играть низом. Что видели на картинке, то и получилось.