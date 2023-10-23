​Ловчев: «Никто не будет ссылать Соболева в дубль «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации с форвардом Александром Соболевым. Сообщалось, что футболиста на какое-то время отстраняли от тренировок первой команды из-за нарушений дисциплины.

Воскресный матч против «Пари НН» (победа «Спартака» 2:0) Соболев начал в запасе, но вышел на замену в перерыве.

«По Соболеву – тренер выдерживает свою линию. Ничего страшного пока не произошло, тем более потом Абаскаль поставил его в состав. Соболев игрок квалифицированный, никто его не будет ссылать в дубль. Тем более, он и игрой не давал повода как-то плохо к себе относиться», - написал Ловчев в телеграм-канале.

Следующий матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 28 октября – против «Факела» на поле соперника.