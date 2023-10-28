«Факел» продолжает победную серию: «Спартак» получил два в Воронеже и снова упал на отрицательную разницу мячей

«Факел» и «Спартак» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 28 октября на стадионе «Центральный».

Гильермо Абаскаль в очередной раз перекроил нападение, на «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже вышли игроки, которые были сосланы на лавку в прошлом туре. Александр Соболев и Тео Бонгонда начали матч с первых минут, в атакующей группе помогали им Антон Зиньковский и Михаил Игнатов, опорную зону наконец-то составили Пруцев и Литвинов, травмированного Квинси Промеса не оказалось даже в заявке.

На бумаге состав «Спартака» выглядел оптимальным, но на деле взаимодействие было настроено не очень. «Факел» соперника ни в коей мере не испугался, сразу же предложив игру на встречных курсах. Борьбы, правда, было больше, чем футбола. Не очень удивила и потасовка Бонгонда с Кудряшовым – не прошло и десяти минут матча. Арбитр разнял футболистов, на первый раз ограничившись устным внушением.

Первый же опасный момент пришлось подождать ещё 10 минут. Тогда Аппаев открылся слева, без помех прострелив вдоль ворот. Абсолютно свободен был и Марков, прибежавший замыкать правый угол. Из лужи форвард пальнул мощно, но только сотряс ближнюю к себе штангу. «Спартак» чуть воспрял духом, поддавил соперника стерильным владением, но ответа толкового так и не придумал.

Зато «Факел» мог выходить вперёд на излёте тайма. Незамысловатый розыгрыш штрафного вывел на ударную позицию Сергея Брызгалова. Тот перевисел Литвинова и метров с семи пальнул в противоход Максименко, Александр уже был отыгран, но в створ мяч не попал. Абаскаль с заменами не торопился, а «Факел» и во втором тайме продолжил бодрый футбол. Аппаев чуть ли не в первой атаке вывалился на Максимекно и опасно пробил. Правда, Хызыр был в офсайде, да и в створ не попал.

Затем случилась паника на угловом ударе, опять же активный Аппаев прострелил на Маркова и Евгений с близкой дистанции пробил точно в Бабича. «Спартак» отвечал только стандартами: Игнатов получил по ногам в метре от штрафной площади, но Зиньковский пальнул в «стенку». В следующий раз Антон решил навесить и получилось явно лучше: Дуарте выиграл воздух, пробив под штангу, но спас «Факел» Александр Беленов.

Вскоре наступила развязка. Марков принял мяч на грудь в штрафной площади, следом получив коленом от Бабича в эту же самую грудь. Вторая жёлтая карточка, удаление и пенальти. Сам же пострадавший реализовал 11-метровый, Евгений аккуратно пробил по центру – 1:0. Следом и Магаль мог забить. Накрутил на краю штрафной Алексиса Дуарте и пробил с острого угла рядом с дальней штангой. Ну а добивание всё же случилось. Моцпан ужасающе легко обыграл Хлусевича и прострелил справа, а Максимов уже просто внёс мяч в пустые ворота – 2:0.

«Факел» побеждает и продолжает удачную серию, а вот «Спартак» снова упал в отрицательную разницу мячей.