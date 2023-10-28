​Максимов не забивал в РПЛ ровно год – теперь он огорчил «Спартак»

В субботу «Факел» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Авторами голов стали Евгений Марков и Максим Максимов.

Любопытно, что 27-летний Максимов смог забить в Премьер-лиге после перерыва длиной ровно в один год. В прошлый раз в чемпионате этот нападающий забивал 28 октября 2022 года, когда «Факел» проиграл «Оренбургу» с результатом 1:4.

За счёт набора трёх очков «Факел» поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Впрочем, впереди ещё целых шесть матчей тринадцатого игрового дня Премьер-лиги.

Следующий матч РПЛ «Факел» проведёт 4 ноября – против «Ахмата» на выезде.