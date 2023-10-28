​В «Факеле» будут работать над улучшением качества поля

Кирилл Котов, который занимает пост спортивного директора «Факела», дал комментарий по поводу состояния футбольного поля.

Как известно, в субботу «Факел» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 2:0 в матче тринадцатого тура чемпионата России. После игры представители московской команды жаловались на судейство.

«Я надеюсь, что все люди, которые причастны к нему [в полю], сделают всё, чтобы оно было хорошим к следующему матчу. Конечно, будем исправлять ситуацию и работать. Но опять же – три дня, аномалия, снег и дождь», - цитирует Котова ТАСС.

В то же время Котов отметил, что поле было одинаковым для всех.

Следующий домашний матч «Факел» проведёт 11 ноября – против ЦСКА.