​В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии и Промеса

Георгий Джикия и Квинси Промес пропустили субботний матч «Спартака» против «Факела». Олег Малышев, который занимает должность генерального директора московского клуба, дал комментарий о состоянии футболистов.

«Джикия на тренировке получил небольшую травму. Насколько мне известно, травма не очень серьёзная. Промес восстанавливается. Надеемся, что в следующем матче сыграет», - сказал Малышев журналистам.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Георгий Джикия получил перелом ребра и может пропустить около месяца.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Факелу» на выезде со счётом 0:2.