Романцев: «Поле в Воронеже не умаляет заслуг игроков «Факела»

Олег Романцев оценил, пожалуй, главную сенсацию минувшего 13 тура РПЛ – уверенную победу воронежского «Факела» дома над «Спартаком». Командам пришлось играть в непростых условиях – на сыром и мягком газоне, так как в Воронеже в последние пару недель шли активные дожди.

«Многие, и я в том числе, говорили, что поле было тяжелое. Но это не умаляет заслуг игроков «Факела», не принижает их победы. Они выиграли по делу. А поле… Кто играл в футбол и те, кто знает футбол, знают — поле одинаково для обеих команд», - говорит Романцев «Московскому комсомольцу».

Победить «Факелу» именитых оппонентов помогли голы Евгения Маркова с пенальти и Максима Максимова.