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«Факел» не проигрывает при Ташуеве почти месяц

21 Октября 2023 • 13:59 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
28.10 14:00

Воронежский «Факел» при Сергее Ташуеве показывает похвальную серию без поражений. Команда не проигрывает во всех официальных турнирах уже 25 сентября – именно в этот день «огнеопасные» в последний раз проигрывали – «Рубину» (0:1) в РПЛ.

С того момента воронежцы обыграли прямого конкурента в лице «Сочи» дома (2:0), сыграли вничью в основное время (1:1) и победили в серии пенальти ЦСКА (4:2) в Кубке России, затем снова в РПЛ сыграли в нулевую ничью в гостях с «Динамо» и, наконец, обыграли на выезде в сегодняшнем субботнем матче «Оренбург» - 2:1.

В следующем туре РПЛ «Факел» сыграет с московским «Спартаком». Матч назначен на 28 октября.

Напомним, что Ташуев встал у руля воронежцев с 8 сентября. До этого в клубе распрощались с Вадимом Евсеевым.

«Факел» взял верх над «Оренбургом», хотя не забил поздний пенальти

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев
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