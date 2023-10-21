«Факел» не проигрывает при Ташуеве почти месяц

Воронежский «Факел» при Сергее Ташуеве показывает похвальную серию без поражений. Команда не проигрывает во всех официальных турнирах уже 25 сентября – именно в этот день «огнеопасные» в последний раз проигрывали – «Рубину» (0:1) в РПЛ.

С того момента воронежцы обыграли прямого конкурента в лице «Сочи» дома (2:0), сыграли вничью в основное время (1:1) и победили в серии пенальти ЦСКА (4:2) в Кубке России, затем снова в РПЛ сыграли в нулевую ничью в гостях с «Динамо» и, наконец, обыграли на выезде в сегодняшнем субботнем матче «Оренбург» - 2:1.

В следующем туре РПЛ «Факел» сыграет с московским «Спартаком». Матч назначен на 28 октября.

Напомним, что Ташуев встал у руля воронежцев с 8 сентября. До этого в клубе распрощались с Вадимом Евсеевым.

«Факел» взял верх над «Оренбургом», хотя не забил поздний пенальти