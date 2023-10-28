Ташуев: «Команда была в хорошем состоянии и сумела «Спартак» переиграть»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий поле игры со «Спартаком».

- В чем сегодня «Факел» был сильнее «Спартака»?

- Мне кажется, ребята сегодня проявили очень высокий уровень работоспособности. Сложно, конечно, на таком поле. Побеждает тот, кто много двигается, делает подборы. У нас был план доставить мяч на чужую половину поля, а там комбинировать и играть. Все получалось, нужно было чуть-чуть влево сместить игру, а правая зона была больше в подыгрыше. Указали на это в перерыве, акценты туда сместить в том числе. Команда была в хорошем состоянии и сумела «Спартак» переиграть.

- Вы сказали, что «Факел» больше играл левым флангом. Это ситуативно, футболисты сами принимали решение, или вы сделали акцент перед матчем на правый фланг обороны «Спартака»?

- Акценты были разные, но в том числе и налево, потому что у нас вышел Фёдор Кудряшов. Ему все-таки 36 лет, и в атаку включаться на таком поле… Его задача была в подыгрыше играть и надежно действовать в обороне. Учитывая, что у нас Аппаев любит играть слева, решили акцентировать внимание на этом, а Магаля сместить в зону правого инсайда, в середину, внутрь. Получилось так, что как будто по плану было все. То есть, мы отдавали бровку, всю атакующую зону фланга Хызыру, а не Кудряшову. А Магаль находился на месте инсайда, старались разыграть. Это было наиграно, мы вчера и позавчера это наигрывали, обговаривали. Но потерь было слишком много, поле перепахали.

- После забитого мяча и удаления у «Спартака» не было соблазна выпустить третьего центрального защитника, отойти к своим воротам?

- Нет, наоборот. Учитывая, что это стандарты, доставки, надо наоборот отодвигать подальше, за мяч цепляться. Мы играли так, как играли, продолжали играть.

- С учетом статуса соперника, сложности газона это лучшая игра «Факела» при вашем руководстве?

- Да нет, сложно сказать, потому что я тоже требую, чтобы у нас было быстрое поле. Нам тоже было трудно, однозначно. Мы же тренируем одно, а играем другое, получается. Ребята более адаптированы к такой стилистике игры - длинный пас, подбор, и мне оставалось только свое добавить в той ситуации, которая сложилась с погодными условиями. Добавили креатива.