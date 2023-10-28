Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в матче против «Факела».

«Нужно просто похвалить «Факел». Он выиграл заслуженно. Было видно, что он с первых минут приспособился к такому стилю игры. Многие сейчас будут жаловаться на поле. Но обе команды были в равных условиях. Просто «Факел» проявил нужные качества, а «Спартак» нет.

«Факел» смог полностью переиграть «Спартак». Он навязали сопернику свой стиль игры. Я не припомню, чтобы у «Спартака» даже моментов за игру не было. Что касается Абаскаля, то ничего не будет. В таблице «Спартак» особо ничего не потерял. В этом плане все нормально. Так что выводы по игре делать не стоит. А «Факел», повторюсь, нужно похвалить за такой матч», - сказал Мостовой.