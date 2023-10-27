Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч «Факел» - «Спартак».

- «Факел» уже месяц не проигрывает. Для «Спартака» матч не будет простым?

- У «Факела» дома будет сумасшедшая поддержка. Тем более в прошлом туре команда выиграла, почувствовала вкус победы. Так что встреча предстоит захватывающая. Тем более Промес не полетел на этот матч.

- Кто будет играть у «Спартака» в нападении, и как оно будет выглядеть? Во встрече с «Пари НН» «красно-белые» играли первый тайм без Соболева, и многим понравился такой вариант, без центрального нападающего.

- Молодежь в прошлой встрече не разочаровала. Получилась динамика. В середину добавились креативные ребята. Хотя Зиньковский играл не на своей позиции, но он смотрелся очень хорошо. Добавили Литвинов, Пруцев. Они сразу прессинговали. Плюс Игнатов впереди участвовал в атаках. Ребята не отбывали номер, не стояли, поэтому игра удалась. Но все равно «Факел» потреплет нервы «Спартаку».

- Будет ли проблемой для Абаскаля найти замену Промесу?

- Там может сыграть Зиньковский, Медина, Бонгонда. Я бы поставил этот треугольник. Соболев? Надо знать, в каком он состоянии.

Елена Григорьевская