Абаскаль: «К сожалению, у нас не было возможности вызвать дождь в Москве»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- В этом сезоне у «Спартака» четыре выездных матча и три поражения. Видите ли вы какую-то общую причину в этих результатах?

- Здесь никакой связи, на мой взгляд, нет. Футбол состоит из отдельных матчей. Каждая игра особенная, и предыдущая или следующая на сегодняшний матч не оказывает никакого влияния. Поэтому все, что мы должны сделать, с максимальной концентрацией подходить и готовиться к конкретной игре.

- Сегодня нет в составе Промеса. Как скажется отсутствие Квинси на игре «Спартака»?

- Сегодня нет Квинси. Бывает, что нет Соболева, нет Зиньковского. Это футбол, здесь это часть процесса. Это нормально, бывают какие-то травмы, препятствия. Мы должны думать о том, кто есть сегодня в составе, и концентрироваться на этом.

- В Воронеже всю неделю идут дожди, поле довольно тяжелое. Вы делали какие-то поправки и указания футболистам в связи с состоянием газона?

- К сожалению, у нас не было возможности вызвать дождь в Москве. Конечно, если бы мы могли, то тренировались бы всю эту неделю тоже под дождем, но, к сожалению, это невозможно. Посмотрим, кто быстрее адаптируется к этим условиям, тот и будет лучше.