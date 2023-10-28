Экс-защитник клубов РПЛ Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» призвал руководящие организации в Воронеже привести в порядок стадион «Факела».

«Даже когда я ещё играл, у «Факела» всегда осенью плохого качества поле. Всё-таки мы живём в 2023 году, и я думаю, можно сделать качественное поле. Когда я ещё играл в Томске 6 лет назад, где в городе ночью -30 было, поле было идеального качества. Воронеж ведь не Сибирь, почему-то не делают поле в регионе. Надо руководящим организациям, кто рулит процессом, решить этот вопрос», — сказал Дьяков.

28 октября, в матче 13-го тура РПЛ «Факел» победил «Спартак» со счётом 2:0. Стоит отметить, что поле в Воронеже было в ужасном состоянии.