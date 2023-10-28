Мор: Абаскаль либо троллит, либо поддерживает Соболева

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о словах Гильермо Абаскаля, который заявил, что Александр Соболев показал хорошую игру в матче против «Факела» (0:2).

Эксперт считает, что это может быть тролингом форварда, а может быть и поддержкой, а также не исключил, что испанский специалист просто так шутит над журналистами.

«Очередной не лучший матч Александра был, если сравнить его с нападающими «Факела». От него на таком поле ожидали большего с такими‑то габаритами», - заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Соболев был отстранён от тренировок с основной командой из-за нарушения дисциплины.