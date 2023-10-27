Хаджи: «Спартак» должен побеждать «Факел», если не будет бардака

Александр Хаджи, занимавший пост администратора в «Спартаке», высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Факелом».

«Будем надеяться, что выиграем. Но много не забьем. Если все сложится хорошо и не будет бардака, если каждый будет свои действия выполнять на поле, «Спартак» должен побеждать в два мяча», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

При этом функционер отметил, что не стоит заранее отдавать победу «Спартаку», ведь это очень непредсказуемая команда.

Перед игрой 13-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, «Факел» — 13-е.

Встреча между командами пройдет 28 октября и начнется в 14:00 по столичному времени.