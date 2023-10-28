Защитник Брызгалов — о победе над «Спартаком»: «Факел» однозначно был сильнее

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался о победе над московским «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок ране выступал за столичный клуб.

Брызгалов отметил, что поединок не носил для него принципиального характера, ведь прошло много времени, но дал понять, что команда готовилась к «красно-белым» как к рядовой игре.

«Мы заслуженно победили: реализовали моменты и довели дело до победы. Считаю, сегодня мы однозначно сильнее», - приводит слова Брызгалова Sport24.

Подопечные Сергея Ташуева смогли выбраться из зоны стыковых игр и занимают 11-е место в турнирной таблице.