Гладилин: «Спартаку» будет очень тяжело с «Факелом»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Факелом».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече можно ожидать любого результата, так как «Факел» будет играть на своём поле, а 34-летнему тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пока не хватает опыта.

«Спартаку» будет очень тяжело с «Факелом». У соперников опытный тренер — Ташуев, да и играют в гостях. Абаскалю будет трудно взять очки», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Матч «Факел» — «Спартак» состоится завтра, 28 октября, в Воронеже. Начало — в 14:00 по московскому времени.