Футболист «Факела» Марков: Поле в Воронеже — самое лучшее, на котором я играл

Форвард «Факела» Евгений Марков высказался о качестве газона на стадионе в Воронеже, на котором команда Сергея Ташуева одолела «Спартак» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Поле в Воронеже вчера было идеальное, прекрасное! Это самое лучшее поле, на котором я играл за 29 лет. Здесь двух мнений быть не может: играли две команды на одном поле. Мы выиграли!» — цитирует Маркова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив одну голевую передачу.

В 13 играх «Факел» набрал 15 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.