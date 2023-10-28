В субботу в 13-м туре чемпионата России отношения выясняют «Факел» и «Спартак». Незадолго до начала матча сотрудникам стадиона в Воронеже приходилось убирать воду с газона с помощью лопат. Дело в том, что из-за сильного дождя поле немного подтопило. Об этом рассказывает «Спорт-Экспресс», приводя фотографии.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что после двенадцати туров «Спартак» занимает в чемпионате России четвёртое место.