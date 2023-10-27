Заварзин: Если «Спартак» выйдет в боевом составе, то выиграет у «Факела»

Известный функционер Юрий Заварзин, работавший ранее в «Спартаке», высказался о предстоящей игре «красно-белых» с «Факелом».

«Что здесь ожидать? Смотрите турнирную таблицу. Если «Спартак» выйдет в своем боевом составе, то понятно, что он выиграет. Что думать‑то про «Факел»? Нужно брать три очка и идти дальше», — заявил Заварзин «Матч ТВ».

В преддверии 13-го тура Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля находятся на четвертой строчке, а воронежский коллектив идет на 13-й позиции.

Матч «Факел» - «Спартак» состоится в субботу и должен будет стартовать в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-чёрной форме