Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поддержал форварда «красно-белых» Александра Соболева, который отказался общаться с журналистами после поражения от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

Соболев отказался общаться с прессой из‑за того, что журналисты пишут инсайды про их отношения с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Журналисты тоже должны иметь этикет. Они должны писать то, что на самом деле есть. А не просто выдумывать и высасывать из ничего новости или ещё что-то», — сказал Тарханов.

«Спартак» после 13 туров располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.