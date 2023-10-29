Дарвин: Для меня не стало неожиданностью поражение «Спартака» от «Факела»

Экс-тренер «Спартака» Юрий Дарвин высказался после поражения столичного клуба от «Факела».

Матч 13-го тура чемпионата России завершился со счетом 2:0 в пользу воронежцев.

«Честно говоря, для меня это неожиданностью не стало, потому что сложно понять, что сейчас происходит. Мы видим, что «Спартак» может как любую команду обыграть, так и любой проиграть», — цитирует Дарвина Rusfootball.

Стоит сказать, что поражение стало уже пятым для «Спартака» в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, команда Гильермо Абаскаля одержала шесть побед и дважды сыграла вничью.

В 14-м туре «красно-белых» ждет московское дерби против «Локомотива». Игра состоится 5 ноября и начнется в 19:30 по мск.