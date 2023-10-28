Гладилин — о поражении «Спартака»: «Кто больше хотел, тот и победил»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Факелом».

Встреча завершилась победой воронежского клуба со счетом 2:0. Авторами голов стали Марков и Максимов.

«Когда нет поставленной игры, любой команде ты можешь проиграть. Все зависит от настроя, функциональной подготовки и самоотдаче. Кто больше хотел, тот и победил», — цитирует Гладилина Vprognoze.

В 13 матчах текущего сезона РПЛ «красно-белые» набрали 20 очков и на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сойдутся в дерби с «Локомотивом». Игра состоится 5 ноября и должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени.

«Факел» впервые за 23 года обыграл «Спартак»