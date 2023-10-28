​Джикия не попал в заявку «Спартака» - названа причина

В субботу «Спартак» сыграет в Воронеже против «Факела» в рамках 13-го тура чемпионата России. Защитника «красно-белых» Георгия Джикии не оказалось даже среди запасных футболистов команды.

Как сообщает «Чемпионат», Джикия на одной из последних тренировок получил перелом ребра. На восстановление защитнику понадобится около месяца.

Стоит сказать, что в последнее время Георгий Джикия получает не так много игрового времени.

Ознакомиться со стартовым составом «Спартака» на субботнюю игру против «Факела» можно в нашей новости.

Матч «Факел» - «Спартак» начнётся в 14:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.