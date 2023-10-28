Смородская: Абаскаль не сделал в «Спартаке» ничего путного

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренере столичного «Спартака» Гильермо Абаскале.

Спортивный функционер отметила, что ничего уже не ждёт о испанского специалиста, ведь за все время работы он не сделал ничего путного, и не понимает, как ему можно продолжать доверять.

«Его можно было убирать и раньше, до поражения от «Факела». Я об этом говорила. Убирают ведь не за конкретную игру, а за ситуацию, в которой оказался клуб по вине тренера», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 28 октября, «Спартак» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги потерпел поражение от «Факела» (0:2).