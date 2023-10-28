​Червиченко – о «Спартаке»: «Никаких перспектив не вижу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий после поражения команды от «Факела» в 13-м туре Премьер-лиги (0:2).

По словам Червиченко, результат является закономерным, поскольку «Спартак» ничего не показал в атаке и слабо выступил в обороне. Экс-президент «красно-белых» не видит перспектив у команды в этом сезоне.

«Никаких перспектив не вижу в этом сезоне [у «Спартака»], если только акцент сделают на Кубок. Чемпионат можно забыть, игры нет и единой команды тоже. Пока что всё в негативном тоне идёт», - цитирует Червиченко Metaratings.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 5 ноября, - против «Локомотива» на выезде.