​Соболев – в основе «Спартака» на матч против «Факела», Промес пропускает игру

В субботу «Спартак» проведёт гостевой матч против «Факела» в рамках 13-го тура чемпионата России. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Бонгонда, Соболев.

Отметим, что в заявку «Спартака» не попал Квинси Промес – нидерландец в прошлой игре получил повреждение.

Матч «Факел» - «Спартак» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.