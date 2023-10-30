«Факел» сыграл против «Спартака» самым возрастным составом в клубной истории

Средний возраст стартового состава «Факела» в победном субботнем матче против столичного «Спартака» составил 31 год и 182 дня. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», это самый возрастной состав воронежцев за всё время выступлений в чемпионатах России.

Помимо этого, «Факел» - теперь самая возрастная команда, обыгравшая «Спартак» в чемпионатах России. Прежним лидером рейтинга был «Сочи» - этот клуб обыграл «красно-белых» в 2020 году – 1:0, средний возраст игроков стартового состава тогда составлял 30 лет и 98 дней.

Напомним, что «огнеопасные» обыграли «Спартак» со счётом 2:0, голами отличились Евгений Марков (с пенальти) и Максим Максимов.