Дьяков объяснил, почему «Спартак» проиграл «Факелу»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался после поражения «Спартака» от «Факела» (0:2) в игре 13-го тура Российской премьер-лиги.

«На таком поле невозможно показывать комбинационный футбол и естественно «Факелу» было гораздо проще играть. Игра была до гола и понятно было, что кто первый забьет, другим будет тяжело отыграться», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 13 играх. «Факел» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 15 баллов.

Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станет «Локомотив», а команда Сергея Ташуева встретится с «Ахматом».

«Факел» впервые за 23 года обыграл «Спартак»