«Спартак» легко разбит Ташуевым: кто из «красно-белых» игроков провалил матч в Воронеже

Ставим оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Перекроенная атака «Спартака», казалось, вдохнула жизнь в построения Абаскаля. Матч против «Пари НН вызывал оптимизм – крепкого соперника переиграли уверенно. Но выезд в Воронеже будто перечеркнул тот успех, ведь теперь уже победа «Факела» выглядела также уверенно и ожидаемо. Воронежцы без лишней суеты подавили звёздных гостей и сыграли в свой футбол, забив два безответных мяча.

А «Спартак» ровным счётом ничего не показал за 90 минут, безропотно проиграл и снова получил отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Из-за кого же «красно-белые» так провалились? Давайте пройдёмся по персоналиям «Спартака».

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 10:4, в створ – 8:2, угловые – 3:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Всего один отражённый удар на два пропущенных гола. Максименко этот матч не может записать себе в актив, но и оголтело ругать голкипера не стоит. Пропустил с пенальти и прострела, после которого Максимов бил уже по пустым воротам.

СРДЖАН БАБИЧ – 3,0. Неудачный матч Бабич подкрепил красной карточкой. Он и так чувствовал себя некомфортно, частенько уступал в резкости Аппаеву и Маркову, заработав жёлтую карточку ещё в первом тайме. Бросок на Евгения стал апогеем слабой игры – удаление и пенальти, по сути, подбросил победу сопернику.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 4,5. Центр обороны «Спартака» вообще не отличался надёжностью. Дуарте даже чаще обыгрывали один в один (тоже жёлтая карточка в пассиве), но он хоть не привозил так феноменально, да и чужих ворот отметился на стандарте. Выиграл воздух и мог забивать – не повезло.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,5. Продолжаем ходить по проблемным зонам «Спартака». Моцпан так легко обыграл Хлусевича, что прострел на второй гол был делом техники. Даниила вообще замучили – Альшин тоже проходил его на дриблинге. В атаку подключаться времени не было совсем.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Самым надёжным местом «красно-белой» обороны стал правый фланг, там Денисов четыре раза совершил удачный отбор. Но толку от этих цифр не так много: Магаль с Аппаевым регулярно приносили опасность, создали два опасных момента из зоны Денисова. В атаке Даниил тоже не отметился.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,5. Герой прошлого матча буквально растворился в Воронеже. Не было привычного объёма работы от Пруцева, всего 14 точных передач за 19 попыток и полное отсутствие в комбинационной игре. Странно, что Абаскаль до 73-й минуты терпел с заменой.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,5. Литвинова вот Гильермо заменил на десять минут раньше, хотя у него и отборов сильно больше (четыре), и одна обостряющая передача была в активе. Руслан частенько проигрывал верх на стандартах, но в центре поля действовал неплохо. Точно не первый кандидат на замену.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 6,0. Удивительно, но в этом матче главная угроза исходила от Игнатова. Вовремя шёл в дриблинг – так заработал опаснейший штрафной для Зиньковского, вовремя расставался с мячом – сделал две ключевые передачи в развитие атаки. Неплохо двигался, даже отрабатывал в обороне у углового флажка.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 5,0. Антон запомнился активность, но вот пользы почти не было. Загубил опаснейший стандарт, пробив в «стенку», с игры навешивал ужасно, постоянно отправляя мяч на трибуны. Был только неплохой кросс со штрафного, но Дуарте тогда пробил выше ворот.

ТЕО БОНГОНДА – 4,0. Отсутствие Тео Бонгонда против «Пари НН» стало более объяснимо после игры в Воронеже. Все 90 минут провёл на поле форвард, но ровно ничем не отметился. Не было фирменных рывков, скоростного дриблинга. Совсем ничего не было.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. Похожая ситуация и у Соболева. Он почаще был в гуще событий, однако толку от этого не было. Верховую борьбу проиграл шесть раз из восьми, мячи практически не цеплял, по воротам не бил, опасных скидок не делал, да и точных передач отдал всего семь.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о. Запасные игроки никоим образом игру не усилили. В некоторых зонах (Маслов и Умяров) стало даже хуже.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.