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Мартинс: «В «Спартаке» нет никаких конфликтов»

23 Октября 2023 • 10:34 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
28.10 14:00

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что между главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем и игроками команды нет никакого конфликта.

«У нас нет никаких конфликтов. Мы одна семья, у нас общая цель — побеждать. Никаких противоречий внутри команды нет», — цитирует Мартинса «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой после того, как между ними произошёл конфликт.

После 12 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 28 октября против «Факела».

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Спартак Москва Кристофер Мартинс
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