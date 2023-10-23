Мартинс: «В «Спартаке» нет никаких конфликтов»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что между главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем и игроками команды нет никакого конфликта.

«У нас нет никаких конфликтов. Мы одна семья, у нас общая цель — побеждать. Никаких противоречий внутри команды нет», — цитирует Мартинса «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой после того, как между ними произошёл конфликт.

После 12 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 28 октября против «Факела».