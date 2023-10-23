Орлов: «Глупо продолжать разговоры об отставке Абаскаля»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Спартака» над «Пари НН» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

По мнению журналиста, после этого успеха нет смысла продолжать разговоры о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля хотели снимать, а что теперь делать? Команда на четвёртом месте, сколько забивает, сколько ударов по воротам, и игра интересная», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.