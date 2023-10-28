Абаскаль: «Факел» — лучшая команда РПЛ на таком поле

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о воронежском «Факеле», которому его команда проиграла в 13-м туре чемпионата России.

«При таких условиях и состоянии поля «Факел» — лучшая команда в чемпионате. У них два мощных форварда, футболисты хороши в борьбе. Команда играет с характером при своих болельщиках. «Факел» может быть очень неудобным соперником», — передает слова Абаскаля «Чемпионат».

Матч завершился победой «Факела» над «Спартаком» со счетом 2:0. Этот результат позволил воронежцам подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» остались на 4-й позиции.

Следующим соперником «Спартака» в чемпионате России станет «Локомотив». Столичное дерби запланировано на 5 ноября.