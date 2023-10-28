Титов выделил лучшего игрока матча «Факел» - «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о лучшем игроке матча 13-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Факелом».

По мнению эксперта, лучшим в минувшей встрече стал защитник воронежского клуба Руслан Магаль.

«Очень ярко сыграл Магаль. Для меня непонятно, почему он до сих пор играл в «Торпедо», где-то еще, но не в больших командах. Очень здорово и ярко провел этот матч, выделялся на фоне обеих команд», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Встреча «Факела» и «Спартака» завершилась победой команды Сергея Ташуева со счетом 2:0. Магаль провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.