Канчельскис: Хватит воспринимать «Спартак» как чемпионов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» на выезде потерпел поражение от воронежского «Факела» (2:0).

Экс-игрок сборной России отметил, что не удивлён результату, ведь «красно-белые» опять упустили игру, в которой должны были побеждать.

«4-5 места — их стабильное место, которое они будут занимать каждый год пока не поменяют свое отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они вообще не способны на это», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, но ближайшие конкуренты ещё не играли в этом туре.