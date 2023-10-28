Квеквескири — о матче со «Спартаком»: «Поле не было преимуществом для «Факела»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал качество газона на домашнем стадионе в матче со «Спартаком».

«Поле было бы для нас преимуществом, если бы мы тут проводили тренировки. Но мы на нем только играем матчи. Поле для всех одинаковое», — заявил Квеквескири «Чемпионату».

Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой «Факела» над «Спартаком» со счетом 2:0.

На данный момент воронежский коллектив занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» располагаются на четвертой строчке.

В следующем туре «Факел» сыграет с «Ахматом», а «Спартак» сойдется в дерби с «Локомотивом».