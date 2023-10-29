​Хаджи призвал «Спартак» сделать выводы из поражения от «Факела»

Московский «Спартак» потерпел поражение в тринадцатом туре российского чемпионата, команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля неудачно съездила в Воронеж, пропустив там два мяча. Случившееся прокомментировал бывший администратор московского клуба Александр Хаджи. Он философски пожелал клубу сделать выводы из очередной неудачи в преддверии встречи с прямым конкурентом в следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги.

- Все же надеюсь, что спартаковцы сделают выводы из этого поражения. Потому что следующая игра в чемпионате у нас уже с «Локомотив», прямым конкурентом. Бывает иногда лучше проиграть накануне, чем потом в матче с непосредственным конкурентом, - цитирует слова Хаджи Rusfootball.info.