Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Факел» обыграл «Спартак» (2:0) в 13-м туре РПЛ благодаря работе главного тренера воронежцев Сергея Ташуева.

«Все были в одинаковых условиях, так что здесь на газон нельзя сваливать. Уже не первый сезон у нас в такое время года поля в таком состоянии. К этому все команды готовы, и на газон валить не нужно. Нужно говорить о состоянии команды. «Факел» больше хотел победить и больше проявить себя. Тренер Ташуев обыграл Абаскаля по полной программе», — сказал Гладилин.

«Спартак» с 20 очками остался на четвёртом месте, а в следующем туре команда сыграет в гостях против столичного «Локомотива». «Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-ю строчку. Команда из Воронежа в 14-м туре сыграет на выезде против «Ахмата».