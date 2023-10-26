Московский «Спартак» не проводил встреч с кандидатами на замену действующему главному тренеру Гильермо Абаскалю. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Никаких встреч с Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым руководство «Спартака» не проводило и в ближайшее время не планирует», - сообщает наш источник.

Ранее телеграм-канал «Фабрика Футбола» сообщил, что «Спартак» провёл ознакомительную встречу с ныне свободным Станиславом Черчесовым, но, так или иначе, Гильермо Абаскаль продолжит тренировать «красно-белых» до зимы.

Перед 13-м туром РПЛ «Спартак» идёт на четвёртом месте турнирной таблицы, в активе команды – 20 баллов.

«Спартак» верит в Абаскаля