Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Факелом» и «Спартаком».

«У «Спартака» будут трудности. В Воронеже хорошая поддержка, плюс погодные условия повлияют на игру. Да, подогрев поля включат, но оно все равно будет более влажным. Это делает игру более вязкой. А это не на руку «Спартаку». В целом, «Спартаку» достаточно сложно достаются результаты. Но «Спартак» есть «Спартак».

«Факел» будет очень мотивирован. Думаю, он даст хороший бой. Фактор поддержки в Воронеже очень влияет тоже. Когда сил у команды нет, зрители поддают их и заставляют бежать дальше. Этот рев вдохновляет и заставляет футболистов играть на пределе. Так что этот фактор на стороне «Факела», - сказал Деменко.