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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Рианчо дал совет Джикии

27 Октября 2023 • 20:45 Комментировать (2)
Факел
...
Спартак Москва
1 3.65 X 3.55 2 2.07
Через 13 ч. 39 мин.

Испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», дал совет защитнику Георгию Джикии.

Рианчо отметил профессионализм и дисциплинированность Джикии. По словам испанца, он не знает, в каких кондициях находится Джикия, и почему он не играет. Рианчо считает, что защитнику лучше сменить клуб, если в «Спартаке» он будет получать мало игрового времени.

«Абаскаль должен решить, будет играть Джикия или нет. Если Георгий будет мало играть, то ему лучше уйти в другой российский клуб», - цитирует Рианчо Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 28 октября – против «Факела» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Рауль Рианчо ещё теги

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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TEREX
27 Октября 2023 в 22:46
..цэлая росыпь каманд из нижний питёрки ждёт жыкию в сваих ридах..))
только не мясо
27 Октября 2023 в 21:01
Чот вы заморачиваетесь с этим Джикией и новостями о нём - он никогда не умел играть в футбол...О! Запамятовал! Он классно умел кричать как парасёнок на весь стадион когда его якобы ударили , но там и касания как правило небыло...)
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