​Рианчо дал совет Джикии

Испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», дал совет защитнику Георгию Джикии.

Рианчо отметил профессионализм и дисциплинированность Джикии. По словам испанца, он не знает, в каких кондициях находится Джикия, и почему он не играет. Рианчо считает, что защитнику лучше сменить клуб, если в «Спартаке» он будет получать мало игрового времени.

«Абаскаль должен решить, будет играть Джикия или нет. Если Георгий будет мало играть, то ему лучше уйти в другой российский клуб», - цитирует Рианчо Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 28 октября – против «Факела» на выезде.