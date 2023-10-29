Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отметил, что не удивлён фиаско «Спартака» в Воронеже.

- Поражение «Спартака» от «Факела» - это сенсация?

- Нет. Поле было очень тяжелое, и надо было быть очень внимательными к этому. Такой газон давал больше преимущества хозяевам, что игра и показала. «Спартак» не сумел вылезти из вязкого поля. Плюс мы знаем, что «красно-белых» сейчас лихорадит с участием и неучастием в матчах лидеров команды. Это сказывается. Хочется, чтобы это осталось позади и мы больше говорили о футболе. И потом, я не могу сказать, что у команды все отлично в организационном плане. Поэтому сенсации во вчерашнем результате я не вижу.

- Что не так у «Спартак» в организационном плане?

- Команда никак не может найти золотую середину. Есть неплохие исполнители, хорошая молодежь, которая получает шансы. Это Игнатов, Умяров. Они уже заматерели. Но стабильности и чемпионской игры нет.

- Это связано с тем, что состав постоянно ротируется?

- Сложно сказать. Ведь Абаскалю виднее. Может кто-то приболел, кто-то получил дисциплинарное наказание. Главное в этом, чтобы болельщики не страдали. Надо отталкиваться от умения тренера найти общий язык с командой. Это одно из самых важных качеств для наставника.

- У «Спартака» вы видите проблемы с этим?

- Как показывает практика, если не проблемы, то нюансы точно есть.

Елена Григорьевская