Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Брызгалов объяснил, почему упал уровень РПЛ

23 Октября 2023 • 16:02 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
28.10 14:00

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов ответил на вопрос о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«За последние два года уровень упал, потому что уехали топовые легионеры. Сейчас тяжело привлечь высококлассных иностранцев, но тем интереснее молодым футболистам. Они могут зарекомендовать себя на уровне РПЛ», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний игрок принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

После 12 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре воронежский клуб примет на своем поле московский «Спартак».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Брызгалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Октября
16:25 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Глупо продолжать разговоры об отставке Абаскаля»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Бейл — об игроках «Крыльев Советов» в сборной России: «Они это заслужили»
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Фигуристка Туктамышева ответила, как стала болеть за «Зенит»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов — о «Краснодаре»: «Меня не удивляет, что они сейчас лидеры РПЛ»
16:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может финишировать в зоне стыковых игр РПЛ - эксперты оценили шансы
16:02 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов объяснил, почему упал уровень РПЛ
15:54 · Россия. Премьер-лига
​Галактионов – о Пиняеве: «Мы не видим никаких проблем»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов: «С Евсеевым расстались на хорошей ноте»
15:41 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» не обратился в ЭСК после игры со «Спартаком»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Погребняк — о разгромном поражении «Урала» от «Сочи»: «Уверен, что это будет разовый неудачный поединок»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Фернандес: «Личке поначалу было немного сложно в «Динамо»
15:03 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» заявил Кабесу для участия в РПЛ
14:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Против «Крыльев Советов» «Зенит» провёл свой лучший матч в сезоне»
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России 2
14:21 · Россия. Премьер-лига
Чистяков заявил, что не собирается уходить из «Зенита» в аренду
Все новости
Рекомендуем