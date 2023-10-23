Брызгалов объяснил, почему упал уровень РПЛ

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов ответил на вопрос о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«За последние два года уровень упал, потому что уехали топовые легионеры. Сейчас тяжело привлечь высококлассных иностранцев, но тем интереснее молодым футболистам. Они могут зарекомендовать себя на уровне РПЛ», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний игрок принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

После 12 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре воронежский клуб примет на своем поле московский «Спартак».