Асхабадзе — о словах Абаскаля: Это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о словах главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля, который после поражения в матче 13-го тура Российской премьер-лиги заявил, что воронежскому клубу удобнее всех играть в чемпионате при таком состоянии поля.

Спортивный функционер отметил, что эти слова являются обычными отговорками, и считает, что данный комментарий является словами человека, который не умеет достойно проигрывать.

«Хотел бы подчеркнуть — «Факел» не тренируется на этом поле! Никогда! Выходим на этот газон только на игру — как и наш соперник. Мы даже предыгровую тренировку на нем не проводим», - приводит слова Асхабадзе «Спорт-Экспресс».