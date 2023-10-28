​Агент высказался насчёт травмы Джикии

Агент Вадим Шпинёв, который работает с защитником «Спартака» Георгием Джикией, высказался по поводу информации о том, что футболист получил перелом ребра.

По словам Шпинёва, ему сложно подтверждать информацию о диагнозе Джикии. Агент предложил обращаться за комментариями в клуб.

«То, что у футболиста травма – это так. То, что он не тренировался несколько дней – это так. Характер, сроки, что за травма – обращайтесь только в клуб», - цитирует Шпинёва Sport24.

В субботу «Спартак» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Факела». Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.