Малышев — о критике Салиховой в адрес Абаскаля: Нет смысла комментировать слова болельщиков

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о критике супруги бывшего владельца столичного клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Спортивный функционер отметил, что нет смысла комментировать слова болельщиков, но дал понять, что в руководстве продолжают поддерживать тренерский штаб и команду.

«За результат тоже с них спрашиваем. Я считаю, что Абаскаль находится в рабочем положении, в котором должен добиваться успеха», — приводит слова Малышева «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 28 октября, «Спартак» потерпел поражение от «Факела» со счётом 0:2.