Ледяхов — о «Спартаке»: В очередной раз он не ожил, а умер

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов подвёл итоги прошедшего матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде потерпел поражение от «Факела» (0:2).

Ледяхов считает, что удаление Бабича стало ключевым моментом встречи, а Гильермо Абаскаль не угадал с составом, так как надо было выходить не в футбол играть, а работать, поэтому, по его мнению, воронежский клуб одержал заслуженную победу.

«Посмотрите, на каком месте идет «Факел» и «Спартак». Нам каждую неделю рассказывают, что они ожили. В очередной раз они не ожили, а умерли. По счету «Спартак» провалил матч», - приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».