​Полузащитник «Факела»: «Игра, которую будут вспоминать и спустя годы»

В тринадцатом туре российского чемпионата «Факел» добился громкой победы, обыграв со счетом 2:0 московский «Спартак». Полузащитник воронежской команды Руслан Магаль поделился своим мнением об игре, выразив уверенность в том, что такой результат болельщики воронежского клуба будут вспоминать еще долгие годы:

- 100% это та игра, о которой будут вспоминать спустя годы. Я был на стадионе, когда «Факел» обыграл «Спартак» 1:0, Шуканов забил. Это приятные эмоции — обыграть «Спартак» в качестве игрока, - цитирует слова Магаля Rusfootball.info.

В следующем туре чемпионата «Факел» сыграет с «Ахматом» в Грозном.