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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов считает, что «Зениту» летом обязательно нужно подписать нового вратаря

02 Марта 2022 • 08:51 Комментировать
Зенит
3:2
Рубин
окончен

Российский журналист и комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами заявил, что в летнее межсезонье питерский «Зенит» должен подписать нового голкипера.

Орлов сказал «РБ-Спорт», что молодой вратарь Одоевский в матче с «Рубином» показал свою немощность и доказал, что в него слишком рано поверили. Комментатор считает, что Даниила нужно на ближайшие пару месяцев убрать из состава, а «Зениту» необходимо летом обязательно подписывать нового голкипера.

Напомним, что Даниил Одоевский пропустил два мяча в поединке РПЛ с «Рубином», но питерский клуб всё же вырвал победу со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Российская Премьер-Лига Даниил Одоевский
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