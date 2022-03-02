Орлов считает, что «Зениту» летом обязательно нужно подписать нового вратаря

Российский журналист и комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами заявил, что в летнее межсезонье питерский «Зенит» должен подписать нового голкипера.

Орлов сказал «РБ-Спорт», что молодой вратарь Одоевский в матче с «Рубином» показал свою немощность и доказал, что в него слишком рано поверили. Комментатор считает, что Даниила нужно на ближайшие пару месяцев убрать из состава, а «Зениту» необходимо летом обязательно подписывать нового голкипера.

Напомним, что Даниил Одоевский пропустил два мяча в поединке РПЛ с «Рубином», но питерский клуб всё же вырвал победу со счётом 3:2.