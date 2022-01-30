Нападающий Юрий Алберто официально представлен в качестве нового игрока «Зенита». Питерцы объявили о завершении трансфера лидера «Интернасьонала» у себя на официальном сайте.

По предварительным данным, переход бразильца обошелся действующему чемпиону российской Премьер-лиги в 24 миллиона евро с учетом различных бонусов. В последние дни стороны вели переговоры о немедленном трансфере на фоне ухода иранца Сердара Азмуна в «Байер».

«Зенит» также опубликовал видео с тренировочных сборов, на котором Юри Алберто уже вместе с другими партнерами по команде вышли на футбольное поле.